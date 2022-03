"Geração de ouro" questiona palavras de Fernando Santos

Selecionador disse que só a equipa de 2016 merece estatuto dourado, mas os campeões mundiais sub-20 não concordam.

O final do jogo de Portugal com a Turquia, que valeu à equipa de Fernando Santos a passagem à final do play-off de acesso ao Mundial 2022, ficou marcado por uma declaração polémica do selecionador, segundo o qual "a única geração de ouro do futebol português" é a que ganhou o Euro 2016 e a Liga das Nações. "Tenho pena de o afirmar, mas só esta geração, que toda a gente pede que substitua, trouxe medalhas de ouro para Portugal", disse o técnico nacional.

Questionados pelo JN, três campeões mundiais de sub-20, em 1989 e 1991, integrantes daquela que ficou conhecida por "geração de ouro" há três décadas, são unânimes a discordar de Fernando Santos, mesmo que digam que as opiniões são todas para respeitar.