Galo sem pontaria para desfazer um nulo que desilude

Gil Vicente mantém série invencível ao empatar com Estoril (0-0), mas falha aproximação ao Braga.

A série invencível do Gil Vicente chegou à marca redonda de dez jogos consecutivos, mas desta feita com sabor amargo, após um nulo frente ao Estoril, que castiga os barcelenses por uma entrada hesitante no jogo, a que se somaram, depois, muitas dificuldades na finalização.

Esperava-se mais neste duelo, entre as duas equipas que mais têm surpreendido no campeonato, que começou numa toada morna, com um futebol muito preso na intermediária, embora com o Gil Vicente a deter um ascendente territorial, mas sem resultado prático na altura do disparo.

O Estoril, mais remetido à sua área, era praticamente inofensivo nas suas manobras atacantes, numa postura que se acentuou após o descanso, quando os locais entraram a todo gás e empurraram o jogo para junto da baliza contrária. Fran Navarro, com duas boas chances, ainda tentou, sem sucesso, contornar a falta de pontaria da equipa, que se foi acentuando. Os visitantes, mais conformados com o ponto, ainda chegaram a assustar, num par de contra-ataques, mas padeceram da mesma falta de pontaria.