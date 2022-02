Gil Vicente bate Vizela e consolida o quinto lugar

JN Ontem às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Fran Navarro marcou o golo que decidiu o duelo minhoto. Gilistas passam a ter mais sete pontos do que o V. Guimarães.

O Gil Vicente somou a décima vitória na Liga, aproveitou a derrota do V. Guimarães e consolidou o quinto lugar, agora seguro por sete pontos em relação aos vitorianos.

Este domingo, os gilistas levaram a melhor sobre o Vizela, graças a um golo solitário de Fran Navarro, apontado de grande penalidade, a meio da primeira parte.

A jogar em casa, os vizelenses reagiram e acabaram o duelo com quase 20 remates, sem, no entanto, conseguirem evitar a derrota. A equipa orientada por Álvaro Pacheco mantém os 23 pontos, mais quatro do que o Moreirense, a primeira equipa abaixo da linha de água.