O Wolverhampton, a equipa mais portuguesa de Inglaterra, também esteve em ação nesta quinta-feira de Liga Europa e venceu o Espanyol, em casa, por 4-0. Um dos golos, o mais belo da noite, foi apontado por Rúben Neves. Os outros três tiveram assinatura de Diogo Jota.

Com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota no onze, mais Pedro Neto e Podence, que entraram no segundo tempo, a equipa treinada por Nuno Espírito Santo recebeu e venceu o Espanyol.

O primeiro golo foi apontado por Diogo Jota, com assistência de Raúl Jiménez, ao minuto 15. O 2-0 só surgiu no segundo tempo e foi uma obra de arte de Rúben Neves.

Jota completou o hat-trick, com tentos apontados aos minutos 67 e 81, este último foi oferecido por João Moutinho. Com este triunfo, o Wolverhampton tem pé e meio nos oitavos de final da Liga Europa.