Depois de sete vitórias seguidas, os dragões voltaram a perder pontos na Liga e ficam a seis pontos da liderança, quando restam cinco jornadas para o final do campeonato. Sérgio Conceição foi expulso após o jogo por protestos com o árbitro.

Passo atrás, quem sabe decisivo, nas ambições do F. C. Porto na luta pelo título. Em Moreira de Cónegos, os dragões empataram a um golo e assim deixam fugir o líder Sporting, que passa a ter seis pontos de vantagem.

Frente ao Moreirense, a equipa de Sérgio Conceição ficou em desvantagem aos 37 minutos (Ferraresi), mas só aos 85 minutos é que chegou ao golo, através de um penálti convertido por Taremi.

Nos últimos minutos, os portistas tentaram o golo da vitória e voltaram a marcar aos 90+4', mas o golo de Toni Martínez foi anulado por fora de jogo de centímetros descortinado pelo videoárbitro e o empate resistiu.

No fim do jogo, o treinador dos dragões foi expulso por protestos com o árbitro.

Confusão após o fim do jogo. Sérgio Conceição expulso por protestos com o árbitro. Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

Com este resultado, o F. C. Porto fica a seis pontos do Sporting e com vantagem de quatro em relação ao Benfica.