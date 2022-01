Golo de Gonçalo Guedes não evita derrota do Valência

JN Hoje às 22:38 Facebook

O avançado português marcou no Santiago Bernabéu, mas só atenuou a vitória gorda do Real Madrid, que segue na liderança da La Liga.

O Real Madrid voltou às vitórias na liga espanhola, este sábado, às custas do Valência (4-1).

Mais uma vez, Karim Benzema e Vinícius Júnior foram decisivos na equipa de Carlo Ancelotti, ao assinarem dois golos cada um. O avançado francês abriu e fechou o marcador.

Pelo meio, destaque para Gonçalo Guedes, que assinou o tento de honra da equipa "ché". O internacional português falhou uma grande penalidade, mas marcou, de cabeça, na recarga.

Com esta vitória, o Real Madrid passa somar 49 pontos, mais oito do que o Sevilha, segundo classificado, com menos dois jogos disputados.