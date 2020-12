Golo de Guerreiro apura Dortmund, CR7 também marca

JN Hoje às 22:45 Facebook

No jogo grande, em Old Trafford, o Paris Saint-Germain, com Danilo, derrotou o Manchester United, de Bruno Fernandes, e deixou o Grupo H ao rubro. Dortmund segue em frente.

Os oitavos de final da Liga dos Campeões continuam com muitos lugares em aberto. Esta quarta-feira, Dortmund, Lazio e Manchester United podiam carimbar o passaporte, mas só a equipa alemã o conseguiu. Já os "red devils" até se colocaram em maus lençóis na luta pelo apuramento.

Em Old Trafford, o Paris Saint-Germain estava obrigado a ganhar para se manter na luta pelos "oitavos" e foi isso que fez. Com Danilo a titular, o campeão francês ganhou por 1-3, com Neymar a marcar dois dos três golos. Bruno Fernandes foi titular no United, mas sem a influência de outros jogos. Manchester United, RB Leipzig e PSG vão para a última jornada com os mesmos nove pontos.

Já no Grupo F, um golo de Raphael Guerreiro chegou para o Borussia Dortmund garantir a presença nos oitavos de final. O empate com a Lazio (1-1) é suficiente, já que na última jornada a equipa italiana defronta o Club Brugge (vitória por 3-0 sobre o Zenit), pelo que apenas uma delas consiga apanhar o Dortmund na classificação.

Por outro lado, a Juventus, já apurada, derrotou o Dínamo Kiev, por 3-0, com Cristiano Ronaldo a assinar o segundo golo, enquanto Trincão foi titular na vitória do Barcelona sobre o Ferencvaros (0-3).

Destaque ainda para a goleada imposta pelo Chelsea ao Sevilha (0-4), que garante o primeiro do Grupo E aos "blues".