Gonçalo Guedes no radar de Lage e Mourinho

Avançado está na porta de saída do Valência e é desejado pelos treinadores portugueses de Wolverhampton e Roma. Negócio apontado aos 20 milhões.

A cumprir a quinta época no Mestalla, casa do Valência, o internacional português Gonçalo Guedes está prestes a fechar um ciclo e mudar de ares no final da época. O JN sabe que o jogador, apesar de ter mais um ano de contrato até 2023, está na porta de saída e clubes como Wolverhampton, de Inglaterra, e Roma, de Itália, posicionam-se para receber o extremo, de 25 anos, que é um produto da cantera do Benfica, "made in Seixal".

Os portugueses Bruno Lage e José Mourinho, técnicos dos "lobos" e romanos, respetivamente, apreciam as qualidades do ala, que se caracteriza pela velocidade de execução, ou não carregasse a alcunha de "Ducati", a famosa marca de motas italianas.