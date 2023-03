Gonçalo Inácio segue em alta e PSG está à espreita

Rui Farinha Ontem às 22:38 Facebook

A primeira internacionalização por Portugal, frente ao Liechtenstein, fez subir a cotação de Gonçalo Inácio, que tem o Paris Saint-Germain à espreita.

Com 21 anos, o central é desejado por Luís Campos, dirigente do clube francês, para a próxima época, pois o setor defensivo precisa de sangue novo, de acordo com a Imprensa gaulesa. Ligado aos leões até 2026, tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, valor abaixo de vários elementos do plantel, como Pedro Gonçalves, Marcus Edwards, Ugarte e Diomande. Com o objetivo de subir a cláusula, a SAD negoceia há várias semanas a renovação. Além do PSG, que poderá avançar no verão, também Manchester United, Newcastle e Wolverhampton estão muito atentos a Gonçalo Inácio.

Bellerín ainda de fora

Devido a um traumatismo no joelho esquerdo, Bellerín voltou a não treinar ontem em Alcochete e é improvável a sua utilização frente ao Santa Clara, no sábado. Cedido pelo Barcelona em janeiro, o espanhol alinhou em seis jogos até se lesionar, há um mês.