Gonçalo Paciência salva Celta de Vigo de Carvalhal

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Gonçalo Paciência marcou o golo do empate do Celta de Vigo frente ao Sevilha, garantindo a conquista de um ponto para a equipa orientada por Carlos Carvalhal.

O jogo começou de feição aos pupilos do treinador português, com a expulsão do médio senegalês, Pape Gueye, do Sevilha, por acumulação de amarelos, aos 19 minutos. No entanto, os sevilhanos, reduzidos a dez, não baixaram os braços, e, num canto marcado por Suso, En-Nesyri atacou a zona do primeiro poste e, isolado, cabeceou para dentro da baliza de Ivan Villar.

Apesar da soberania na posse de bola, o Celta não conseguia criar muito perigo na área adversária e, aos 81 minutos, Marcos Acuña recuperou uma bola no meio-campo, adiantou o esférico e, a cerca de 40 metros da baliza adversária, fuzilou as redes defendidas por Villar.

PUB

Aos 89 minutos, quando tudo parecia perdido para o Celta, Miguel Rodriguez, lançado durante a segunda parte por Carvalhal, reduziu para 2-1 e, já dentro do período de descontos, Gonçalo Paciência respondeu a um excelente cruzamento de Hugo Mallo, com um cabeceamento certeiro, confirmando o empate.

Poucos minutos antes do final do jogo, Acuña foi expulso por Valentín Pizarro, devido a protestos, tendo o Sevilha de José Mendilibar terminado a partida com nove homens em campo.