Gonçalo Ramos com a porta aberta em janeiro

Clubes da primeira linha europeia, entre eles o Manchester United, voltam a apertar o cerco e SAD pondera a venda por ofertas acima dos 40 milhões

As boas exibições de Gonçalo Ramos fizeram renovar o interesse de clubes da primeira linha europeia - Manchester United e PSG são os mais atentos - e há sinais que o cerco possa apertar já em janeiro. Mesmo que não seja o período mais interessante na perspetiva das águias, devido à fase competitiva e influência do jogador na equipa encarnada, o JN sabe que a SAD não fecha a porta a uma negociação desde que receba uma oferta acima dos 40 milhões.

O Manchester United, apesar de limitado na capacidade negocial, é um dos que já concedeu sinais de poder avançar nessa fase. O PSG, ao que apurámos, também segue o jogador e terá mantido conversas com as águias no processo de cedência de Draxler.