Gonçalo Ramos reage com humor após ter conta de Instagram pirateada

O avançado do Benfica Gonçalo Ramos está com a sua conta de Instagram pirateada, mas reagiu com humor ao ataque.

A conta de Instagram oficial de Gonçalo Ramos foi, esta terça-feira, pirateada e preenchida com uma série de fotografias não publicadas pelo jogador.

O avançado do Benfica utilizou o Twitter para esclarecer que já está a solucionar a situação: "Já sei que me entraram na conta do insta", informou.

Os "hackers" entraram na conta do jogador, no mesmo dia em que esteve a competir pela seleção nacional portuguesa sub-21, no encontro frente à Islândia, a contar para a qualificação para o Euro 2023.

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Gonçalo Ramos (@goncaloramos88)