Gondim Maia pede desculpa por incidente que hospitalizou jogador do AC Milheirós

Clube maiato emitiu, esta segunda-feira, um comunicado onde deseja a rápida recuperação de Miguel Sousa, jogador do AC Milheirós, que foi hospitalizado na sequência de uma agressão por parte de um jogador do Gondim.

O comunicado do Gondim Maia surge na sequência do episódio ocorrido no domingo passado, no embate da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto entre o AC Milheirós e o Gondim (2-1). Miguel Sousa, do AC Milheirós, de 21 anos, foi atingido na cara pelo central do Gondim, Fábio Silva, e ficou caído no relvado, onde recebeu de imediato assistência, tendo sido, posteriormente, transportado para o Hospital de São João.

Esta segunda-feira, o Gondim Maia emitiu um comunicado onde deseja a rápida recuperação ao jogador adversário e um pedido de desculpa ao AC Milheirós.

"Deixamos uma palavra ao AC Milheirós, apresentando desde já as nossas desculpas pelo incidente, e reforçar que foi aberto um procedimento interno para analisar cuidadosamente as gravações que dispomos, de igual forma ceder as mesmas para análise".