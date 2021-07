Governo não dá como garantido o regresso do público aos estádios

Ontem às 23:35 Facebook

António Lacerda Sales, Secretário de Estado da Saúde, afirmou que o governo está a trabalhar no regresso do público aos estádios, em 2021/22, mas pede cautela devido ao estado da evolução epidemiológica. João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto e Juventude mostrou-se confiante com a possibilidade de um regresso em breve.

"Temos trabalhado sempre em conjunto com a Liga e a secretaria de Estado do Desporto. O que posso dizer é que nesta matéria temos de ser cautelosos e atender ao equilíbrio entre a evolução epidemiológica e a nossa vontade em agilizar este regressa à normalidade. É neste equilíbrio que temos de tomar decisões. O que posso dizer é que estamos a trabalhar essa matéria e tomaremos as decisões certas nos momentos certos», explicou aos jornalistas.

João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto e Juventude, também abordou o tema e mostrou-se confiante que os adeptos poderão assistir a jogos ao vivo, em breve. "O interesse em ter público é meu desde a primeira hora. Trabalhámos para que fosse possível, tenho expectativas apesar dos números, mas temos outros entusiasmantes, os das vacinas, estamos a bater recordes de vacinação, portanto mais próximos desse momento.

As decisões de hoje do Conselho de ministros já vão muito neste sentido, com presenças com Certificado ou testagem. Já estava previsto, mas estou convencido de que isso vai acontecer em breve, o público merece", afirmou o governante.