O GP de Sochi já não vai ser disputado devido à invasão da Rússia à Ucrânia.

A Fórmula 1 confirmou esta sexta-feira que o Grande Prémio de Sochi, agendado para os dias 23, 24 e 25 de setembro, foi cancelado, na sequência da invasão russa à Ucrânia.

"É impossível manter o Grande Prémio da Rússia mediante estas circunstâncias. Estamos a acompanhar os desenvolvimentos na Ucrânia com tristeza, em choque, e com esperança numa rápida e pacífica resolução", pode ler-se no comunicado da organização.