Guarda-redes belga de 25 anos morre após defender grande penalidade

O guarda-redes Arne Espeel, de 25 anos, morreu em campo, na noite de sábado, após ter defendido uma grande penalidade durante um jogo das equipas B do Winkel Sport e do SK Westrozebeke em Ledegem, na Bélgica.

De acordo com a imprensa belga, após defender uma grande penalidade, o guarda-redes caiu inanimado no relvado, sendo que o jogo foi imediatamente suspenso. O jogador foi assistido e reanimado no local, mas acabou por morrer num hospital em Rumbeke, a cerca de 11 quilómetros de Ledegem.

"O Winkel Sport está de luto profundo pela morte repentina do guarda-redes do Winkel Sport B. Arne Espeel. Desejamos à família e amigos de Arne as nossas mais sinceras condolências nesta grande perda", escreveu a formação belga numa publicação no Facebook.