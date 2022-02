Guarda-redes de futsal morre na Maia após treino

JN Hoje às 17:07 Facebook

Nuno Moreira Faria, de 40 anos, guarda-redes da equipa de futsal do GCD Silva Escura, da Maia, morreu na passada segunda-feira após se ter sentido mal durante o treino.

"Acordamos com a triste notícia do falecimento do nosso guarda-redes da modalidade de futsal Nuno Faria", indicou o GCD Silva Escura, na terça-feira, na sua página do Facebook.

Na mesma mensagem, o clube da Maia envia "as sentidas condolências à família" e agradece "a todas as coletividades que têm enviado mensagens de apoio".

Nuno Faria sentiu-se mal durante o treino de segunda-feira, tendo acabado por falecer. O corpo estará em câmara ardente a partir das 18.30 horas, na Capela da Igreja Matriz de Santa Maria de Avioso. O funeral está marcado para quinta-feira, pelas 10 horas.