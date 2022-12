Guarda-redes Thiago Rodrigues troca Estoril Praia pelo Arouca

JN/Agências Hoje às 22:51 Facebook

O guarda-redes brasileiro Thiago Rodrigues trocou o Estoril Praia pelo Arouca, vinculando-se com o oitavo classificado da Liga até 2024, com mais um ano de opção.

O guardião, de 26 anos, chegou a Portugal proveniente do Flamengo, na época 2019/2020, para representar o Estoril Praia no escalão de sub-23 e, na temporada seguinte, foi promovido à equipa principal estorilista, onde participou num total de 27 jogos em dois anos, nos quais o clube garantiu o título da II Liga e o nono lugar no regresso ao principal escalão.

Thiago Rodrigues, que conta com passagens pela seleção brasileira nos escalões de sub-15 e sub-17, ainda não alinhou em nenhuma partida na presente edição na Liga e procurará somar os primeiros minutos em jogos oficiais no novo clube, perante a concorrência do uruguaio Ignacio de Arruabarrena, do português João Valido e do lituano Emilijus Zubas.

O Arouca, que se encontra em segundo lugar do grupo G, com cinco pontos, prepara agora a deslocação ao terreno do Santa Clara, em 16 de dezembro, esperando que o Leixões não vença para poder qualificar-se para os 'quartos' da Taça da Liga.