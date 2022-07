Gutiérrez, Ui-Jo e Onana na lista de reforços do F. C. Porto

Defesa esquerdo do Real Madrid pode ser emprestado aos dragões, caso surja uma proposta irrecusável por Zaidu. Avançado sul-coreano Hwang Ui-Jo e médio camaronês Júnior Onana já terão sido alvo de uma proposta do campeão português ao Bórdeus, clube que atravessa uma grave crise financeira.

Os dragões estão no mercado à procura de reforços, com destaque para a necessidade de garantir, pelo menos, um central e um médio todo o terreno, mas a SAD portista também se prepara para reagir a uma eventual saída surpresa e está em campo por dois jogadores do Bordéus que, recorde-se, desceu de divisão em França e está em sérias dificuldades financeiras.

Depois das transferências de Fábio Vieira para o Arsenal e de Vitinha para o Paris Saint-Germain, Sérgio Conceição não quer perder mais nenhum jogador do núcleo duro, mas Zaidu continua a ser notícia em Inglaterra. Além de Fulham, Everton e Crystal Palace, o Brighton também ainda não desistiu e pode avançar pelo lateral nigeriano caso transfira, entretanto, Marc Cucurella para o Manchester City.