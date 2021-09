Haaland marca mais do que Messi e Ronaldo juntos com a mesma idade

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:47 Facebook

Haaland é, atualmente, um dos jogadores mais prolíferos em golos e aos 21 anos já supera os registos de Ronaldo e Messi em números, mesmo quando juntamos os dados do português e do argentino.

O fenómeno Erling Haaland explodiu em 2019, quando a 30 de maio marcou nove golos num só jogo, numa vitória da seleção sub-20 da Noruega frente às Honduras por 12-0. A partir daí nunca mais parou de fazer as redes balançar. O norueguês marcou 28 golos em 22 jogos pelo Salzburgo, somando exibições vistosas na Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund não perdeu tempo em contratar o avançado e pagou "apenas" 22 milhões de euros pelo jovem. A realizar a terceira época no clube alemão, Haaland tem uma média de quase um golo por jogo e aos 21 anos já supera os registos de Ronaldo e Messi.

Desde que Cristiano Ronaldo se estreou pelo Sporting, que se percebia seria um talento fora do comum. Mas era um jogador diferente daquele que se tornou nos últimos tempos em Inglaterra, apostando muito mais no drible e no exibicionismo do que em ser uma máquina de golos. Com o passar do tempo em Manchester, Alex Ferguson limou o português para ser cada vez mais letal em frente à baliza, culminando numa época com 42 golos pelo United.