Hat-trick de Ronaldo e Portugal aplica chapa cinco ao Luxemburgo

Portugal venceu esta terça-feira o Luxemburgo por 5-0, em jogo de qualificação para o Mundial 2022. O capitão Cristiano Ronaldo marcou três golos.

Portugal entrou para o confronto com o Luxemburgo com o foco na vitória para continuar a pressionar a Sérvia na disputa do primeiro lugar do grupo A, que dá qualificação direta para o Mundial 2022.

Esse foco deu resultado e a equipa das quinas entrou a todo o gás: logo aos oito minutos, após um grande drible de Bernardo Silva, o jogador do Manchester City sofreu falta dentro da área e Cristiano Ronaldo não falhou na conversão da grande penalidade. Apenas cinco minutos depois, Cristiano foi derrubado na área pelo guarda-redes Moris e converteu o segundo penálti do encontro. Aos 18 minutos Bruno Fernandes fez o 3-0, após passe de Bernardo Silva.

Com três golos marcados em menos de 20 minutos, Portugal impôs um ritmo médio no jogo, com mais foco na circulação e uma investida ofensiva mais controlada. No começo da segunda parte, o Luxemburgo foi atrás do resultado e subiu o bloco para tentar chegar à baliza de Portugal. Sem grande sucesso, deu mais espaço à seleção nacional para atacar, que foi criando perigo através de Cristiano Ronaldo e das subidas de Nuno Mendes.

Cristiano Ronaldo fez hat-trick e chegou aos 115 golos pela seleção

Perto dos 70 minutos, Ronaldo ia marcando um golo para ver e rever, mas o guarda-redes do Luxemburgo defendeu o pontapé de bicicleta do avançado do Manchester United. O remate artístico de CR7 resultou num canto para Portugal, que Bruno Fernandes converteu e João Palhinha finalizou.

Já com o final da partida à vista, um livre batido por Rúben Neves encontrou de forma milimétrica a cabeça de Cristiano Ronaldo, que completou o hat-trick e chegou aos 115 golos pela seleção.

Portugal mantém-se no segundo lugar do grupo com 16 pontos, menos um que a Sérvia, que é líder do grupo A, (com mais um jogo) que esta noite também venceu o Azerbaijão.