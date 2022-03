Henrique Gomes entra tarde e deixa quarto desarrumado

Hoje às 00:45 Facebook

Barcelense de gema, sobrinho de Carlos Martins, decide dérbi minhoto ao minuto 89, 60 segundos após ter entrado. Desgaste trava planos arsenalistas.

Irónico! Henrique Gomes entrou a dois minutos do fim, para substituir Hackman, que evidenciava dificuldades físicas e a entrada não podia ter sido uma opção mais certeira do técnico Ricardo Soares. O esquerdino, a jogar à direita, fletiu para o meio e rematou forte e colocado, sem hipóteses para Matheus, assinando um golaço que prolonga o estado de graça barcelense no campeonato, agora apenas um ponto dos arsenalistas e claramente na discussão do quarto lugar.

Henrique Gomes, barcelense que é sobrinho do antigo médio Carlos Martins, que jogou no Sporting e no Benfica, foi um herói improvável, num jogo em que o Gil Vicente justificou a campanha que tem feito na Liga, prova em que leva 11 jogos sem perder, tendo ganhado em Braga, onde não vencia havia 29 anos.