Hermínio Loureiro pede suspensão de mandato de vice-presidente da FPF

JN Hoje às 19:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Hermínio Loureiro pediu, esta sexta-feira, a suspensão do mandato de vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da acusação na operação "Ajuste Secreto".

Em carta enviada à FPF, a que a agência Lusa teve acesso, Hermínio Loureiro pediu a suspensão do mandato na direção federativa, assim como do cargo que ocupa por inerência na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Na missiva, Hermínio Loureiro considera que esta é a atitude mais adequada para que se possa focar em provar a inocência e para salvaguardar o superior interesse das instituições, que sempre defenderam a transparência e o primado da legalidade.

Antes deste cargo federativo, Hermínio Loureiro presidiu à LPFP entre 2006 e março de 2010 e foi deputado entre 1995 e 2009.

Enquanto secretário de Estado do Desporto, Hermínio Loureiro foi responsável pela lei de Bases do Desporto, entre 2002 e 2005, depois de, como deputado, ter coordenado a Comissão Parlamentar de Juventude e Desporto e presidido à Comissão Parlamentar de Acompanhamento do Euro2004.

A operação "Ajuste Secreto" está centrada na Câmara de Oliveira de Azeméis e em Hermínio Loureiro, que presidiu àquela autarquia de 2009 a 2016 e que está acusado de 142 crimes. O ex-autarca é um dos 68 acusados (51 singulares e 17 coletivos), entre os quais se incluem 10 autarcas e ex-autarcas, nove quadros de municípios, quatro clubes desportivos e os seus respetivos presidentes, 20 empresários e 13 sociedades comerciais.

Em causa, estão factos relativos ao exercício dos municípios de Oliveira de Azeméis, Matosinhos, Gondomar, Estarreja e Albergaria-a-Velha, e também à atuação de um quadro da Direção Regional de Economia do Norte. O despacho de acusação, datado de 6 de novembro, imputa aos arguidos 890 crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, abuso de poderes, tráfico de influências, falsificação de documentos, violação de segredo, participação económica em negócio, prevaricação e detenção de arma proibida.

A operação "Ajuste Secreto" resultou de uma investigação que culminou em junho de 2017 com a detenção de sete pessoas, incluindo Hermínio Loureiro. Após os interrogatórios judiciais, todos os detidos saíram em liberdade, mas seis deles tiveram de pagar cauções entre 15 e 60 mil euros.

Também pede suspensão de mandato de vice-presidente do COP

Hermínio Loureiro pediu também a suspensão do mandato do Comité Olímpico de Portugal (COP), na sequência da acusação do Ministério Público na operação "Ajuste Secreto".

Hermínio Loureiro é um dos cinco 'vices' do COP e a confirmação da suspensão do seu mandato segue-se à mesma ação relativamente ao cargo de vice-presidente da FPF.