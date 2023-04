História de Hollywood continua: Wrexham de Ryan Reynolds e Rob McElhenney sobe de divisão

JN Hoje às 00:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O Wrexham festejou, este sábado, a subida à League Two, quarta divisão de Inglaterra, depois vencer o Boreham Wood, por 3-1. No final, a festa foi rija tanto no relvado como nas bancadas, que contaram com estrelas como Paul Rudd.

Parece um conto de Hollywood, mas é bem real. Ryan Reynolds e Rob McElhenney decidiram investir no futebol e compraram, em 2021, o Wrexham, o terceiro clube mais antigo do Mundo e que estava há 15 anos sem conseguir subir à quarta divisão. Até este sábado. O clube gaulês venceu o Boreham Wood, por 3-1, e conseguiu voltar às ligas profissionais, num jogo que contou nas bancadas com nomes como Paul Rudd, conhecido por interpretar o "homem formiga", herói da Marvel, ou Ryan Reynolds e Rob McElhenney. A festa nas bancadas e nos relvados foi rija, de um clube que virou mesmo um fenómeno depois de ter recebido o investimento das celebridades.

PUB

Depois de Ryan Reynolds e Rob McElhenney terem decidido investir no futebol, o clube virou mesmo um sucesso, principalmente fora dos relvados. Teve direito a uma série, "Bem-vindo ao Wrexham", na qual se podia ver os bastidores da compra e o envolvimento dos atores, e até ex-jogadores a oferecerem-se para interromper a reforma e regressar aos relvados. E promete não parar por aqui, já que o feito conseguido este sábado permite ao clube gaulês deixar uma liga semi-profissional que tinha muitas regras, como o facto de não ser permitido contratar jogadores que não são britânicos. Depois do apito final, Rob McElhenney foi mesmo apanhado em lágrimas.