Histórico de Gaia pede ajuda para pagar dívida e evitar fechar portas

A Comissão Administrativa do Sport Clube Dragões Sandinenses emitiu, esta terça-feira, um comunicado nas redes sociais, no qual admite que não tem capacidade financeira para liquidar uma dívida antiga, no valor 7 mil euros, a um antigo atleta, solicitando ajuda para evitar fechar portas "ao fim de quase 100 anos de existência".

"O clube, pela mão do presidente da Comissão Administrativa, Manuel Gomes, foi intimado para comparecer em tribunal e prestar declarações relativas ao pedido de insolvência do clube por parte do atleta em questão. Face ao exposto, o clube neste momento não tem capacidades financeiras de liquidar o resto da dívida (cerca de 7 000€), no imediato como é o desejo do atleta, correndo assim sérios riscos de ser obrigado mesmo a fechar as portas ao fim de que 100 anos de existência", pode ler-se no comunicado do clube de Gaia, antes do apelo.

"A Comissão Administrativa, pede desta forma ajuda a todos aqueles que possam ajudar o clube neste momento tão delicado, para que se consiga arranjar uma solução imediata e não seja mesmo obrigado a fechar as portas. Contamos com a ajuda de todos os Sandinenses".