Hollywood roda filme em Vila Real

Autarca de Vila Real anuncia a rodagem de filme ligado à velocidade automóvel na região.

O 51.º Circuito Internacional de Vila Real vai ter um adicional de peso. Antes, durante e depois vão ser realizadas filmagens para uma grande produção de Hollywood ligada à velocidade automóvel. Na cidade e nas redes sociais corre o rumor de que se trata de mais uma sequela de "Velocidade Furiosa", mas o autarca Rui Santos não se compromete com o anúncio do título, embora confesse com um solitário "vai" a certeza do filme.

Rui Santos assumiu que "ainda não devia falar muito desta questão", mas "imaginando que vai ser uma realidade", respondeu com perguntas que têm contornos de resposta: "Porque será que Hollywood decidiu chegar à nossa região e fazer filmagens para um filme associado, sobretudo, à velocidade? Será um acaso? Não acredito em acasos".

Outra interrogação para outro não acaso: "Porque será que estarão aqui cerca de 600 pessoas, durante quase dois meses, associadas a essas filmagens?" Mais: "Porque é que eletricistas, carpinteiros, donos de armazéns, hotéis e restaurantes estão a ser contactados para prestarem serviços a este produtor? Não é com certeza um acaso".

O presidente da Câmara garantiu que "isso tudo está acontecer" e, por isso, Vila Real vai ter "mais algum fator economicamente importante para a região" e será "uma amostra importante para que o Mundo conheça Vila Real". Isto para além de constituir mais um elemento de "animação à volta da velocidade no concelho".

As filmagens vão decorrer ao longo de três meses e deverão começar em meados de junho. Já o 51.º Circuito Internacional, que vai realizar-se de 1 a 3 de julho, inclui seis provas, com destaque para a da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), na qual participa Tiago Monteiro (Honda). O piloto português já venceu duas corridas do WTCR na pista citadina de Vila Real. As outras cinco são provas nacionais e estão a registar um grande número de pilotos inscritos.

Esta quinta-feira, foi levantado o véu sobre o cartaz das corridas deste ano e sobre o primeiro logótipo do Circuito. Renato Costa, da empresa Bisarro, disse que é composto por uma circunferência, que faz lembrar as rodas dos carros e o sol abrasador que se faz sentir na altura das corridas, pelas ondas da velocidade de um carro e pelo traçado do circuito que se assemelha à silhueta da cabeça de um cão.