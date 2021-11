Hóquei em patins: Portugal-Itália cancelado

JN/Agências Hoje às 16:14 Facebook

O jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares do Europeu de hóquei em patins entre Portugal e Itália, a decorrer em Paredes, foi hoje cancelado devido a dois casos de covid-19 na seleção portuguesa.

Minutos antes, a Federação de Patinagem de Portugal tinha dado conta de dois casos positivos de covid-19 entre os hoquistas portugueses.

"Ao final da manhã de hoje, após um dos atletas da seleção nacional apresentar temperatura axilar de 38.ºC, foi ativado o Plano de Contingência Covid-19 da Seleção Nacional de Hóquei em Patins. A testagem de todos os elementos da comitiva resultou na deteção de dois casos positivos, que foram de imediato comunicados às autoridades de saúde, à DGS [Direção-Geral da Saúde] e à organização do Campeonato da Europa", pode ler-se no sítio oficial do organismo.