Hugo Vieira estreia-se a marcar pelo Universitatea Craiova

JN Hoje às 00:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado português foi, esta segunda-feira, decisivo na vitória do Universitatea Craiova.

Hugo Vieira até começou o jogo como suplente mas bastaram sete minutos para fazer a diferença. No duelo entre o Universitatea Craiova e o Dínamo Bucareste, o avançado entrou aos 58 minutos e, pouco depois, marcou o golo que viria a ser decisivo e daria o primeiro triunfo do Universitatea no campeonato, à segunda jornada.

O avançado português, que já passou por clubes como Gil Vicente, Braga ou Yokohama Marinos (Japão), estreou-se assim a marcar ao segundo jogo oficial pelo clube romeno.