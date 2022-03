I. Milheirós, Castêlo da Maia e S. Lourenço do Douro eliminam clubes da Elite

Foram poucas as surpresas nos 16-avos-de-final da Taça A. F. Porto, mas Inter Milheirós, Castêlo da Maia e S. Lourenço do Douro, todos da Divisão de Honra, superiorizaram-se a adversários de escalão superior.

Das equipas que personificaram o espiríto da Taça, derrotando adversários que no plano teórico são mais fortes, por se encontrarem em patamares superiores, o Inter Milheirós foi o único que o conseguiu fazer durante os 90 minutos. A equipa maiata, que está integrada na Série 1 da Honra, deslocou-se ao terreno do Perosinho (Série 2 de Manutenção, Elite) e venceu por apenas um golo de diferença (2-3).

Da mesma série, na Honra, está o Castêlo da Maia que recebeu, e venceu, o Freamunde, equipa que atualmente disputa a subida de divisão para o Campeonato de Portugal. Durante o tempo regulamentar o jogo ficou empatado a duas bolas, mas a igualdade foi desfeita nas grandes penalidades (4-2).

No que toca a surpresas a última equipa é do Marco de Canaveses. É o emblema sensação de 2021/22 e já tem a subida à Divisão de Elite assegurada. Trata-se do S. Lourenço do Douro, invictos até há bem poucas jornadas, e receberam o Vila, vencendo nas grandes penalidades (4-2), depois de não conseguirem desfazer o nulo.

Esta foi uma eliminatória favorável às equipas da casa, pois cerca de 67% dos emblemas que jogaram nesta condição saíram vitoriosos.

O único encontro não ralizado foi o Nogueirense-Sousense, tendo sido adiado para 23 de março

Verifique todos os resultados dos 16-avos-de-final da Taça A. F. Porto:

CD Candal-Aliados Lordelo 1-0

Perosinho-Inter Milheirós 2-3

Leça do Balio-Lixa 0-1

Lousada-FC Pedras Rubras 3-2

Vila Caiz-CA Rio Tinto 2-0

AC Milheirós-Padroense 0-2

CD Aves 1930-Perafita 2-0

SC Nun´Álvares-Rebordosa AC 1-3

Ermesinde 1936-AD Grijó 2-1

UD Torrados-AD Marco 09 0-2

S. Pedro da Cova-CRCD Varziela 6-1

Castêlo da Maia-Freamunde 1-1 (4-2 g.p.)

Sport Canidelo-Penamaior 1-1 (5-4 g.p.)

FC Pedroso-Infesta 2-2 (4-3 g.p.)

S. Lourenço Douro-Vila FC 0-0 (4-2 g.p.)