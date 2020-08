Iker Casillas: "Otávio não é para vender, vai continuar aqui connosco"

Nuno Barbosa Ontem às 23:35 Facebook

Iker Casillas terminou recentemente a carreira, mas antes ainda viveu por dentro a festa da dobradinha conquistada pelo F. C. Porto. Na viagem de regresso ao Porto, depois da vitória sobre o Benfica, que garantiu a Taça de Portugal, o antigo guarda-redes mostrou-se a favor da continuidade dos jogadores portistas no clube.

"O Otávio não é para vender, o Otávio fica aqui connosco", disse Casillas ao Porto Canal, na reportagem sobre a dobradinha, que foi exibida na noite desta quinta-feira. Recorde-se que o espanhol havia escrito, nas redes sociais, no final de junho, depois da vitória sobre o Boavista, que Otávio é "um grande jogador", acrescentando, depois e com alguma polémica à mistura o seguinte: "Já perguntam por ele várias equipas no futebol europeu, entre elas Sevilha, Lyon e Nápoles. Grande amigo! Vamos!".

Ainda assim, mostrou agora que quer que o médio brasileiro continue de azul e branco por muitos anos, tal como Pepe, que já conta 37 de vida, completados em fevereiro: "Já disse ao Pepe, ele tem de continuar a jogar, tem de jogar mais duas épocas". O contrato do internacional português finda a 30 de junho de 2021. Será renovado para cumprir o prognóstico de Casillas?