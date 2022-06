"Il Cavaliere" volta a virar o Calcio do avesso

Depois de ter levado o AC Milan à glória, Silvio Berlusconi lidera o Monza, que, na próxima época, se estreia na Serie A.

Um ano depois de ter fechado o ciclo glorioso no AC Milan, Silvio Berlusconi não resistiu à tentação. Era 2018 e o Monza estava condenado, sem dinheiro nem quaisquer ambições desportivas.

Ainda por cima, era o clube de Adriano Galliani. Rico para lá da razoabilidade, o ex-primeiro-ministro italiano nem pestanejou com o apelo do amigo e braço direito, pagou três milhões de euros (uma migalha numa fortuna estimada em oito mil milhões) e fez-se dono do pequeno e apagado Monza, que passou todos os mais de 100 anos de existência nos escalões inferiores do futebol italiano. Na altura, tentava sobreviver na Serie C.