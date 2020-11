Inspeção da ANAC atrasa partida do F. C. Porto para Marselha

Nuno Barbosa Hoje às 15:59 Facebook

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) está a realizar, esta terça-feira, uma inspeção aos procedimentos de segurança na zona VIP do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Por esse motivo, a comitiva azul e branca ainda não levantou voo rumo a Marselha, em França, onde esta quarta-feira disputa a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Segundo as informações recolhidas pelo JN, a comitiva do F. C. Porto esteve mais de uma hora na referida zona aeroportuária, em pé, a aguardar que os procedimentos da ANAC ficassem concluídos. A partida do voo número BRO021 da 2Excel Aviation, refira-se, estava marcada para as 15.30 horas, mas só saiu às 16H11.

Para este jogo, Sérgio Conceição chamou 25 jogadores, sendo que o grande ausente na lista dos convocados é o internacional colombiano, Matheus Uribe. De acordo com o boletim clínico divulgado pelos azuis e brancos, o médio está a contas com um abcesso nadegueiro.



Os nomes de Pepe (tratamento) e Grujic (treino integrado condicionado) também constam no boletim clínico, mas ao contrário de Uribe, o defesa e o médio viajaram para Marselha, sendo certo que Pepe não poderá jogar.

Confira, agora, os convocados do F. C. Porto.

Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos;

Defesas: Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Manafá, Mbemba, Nanu e Sarr;

Médios: Loum, Grujic, Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Nakajima;

Avançados: Diaz, Taremi, Marega, Corona, João Mário, Fábio Vieira, Felipe Anderson, Toni Martínez e Evanilson.