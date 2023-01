Inter Milão bate Atalanta e está nas meias-finais da Taça de Itália

JN/Agências Hoje às 22:25 Facebook

O Inter Milão, detentor do troféu e adversário do F. C. Porto nos oitavos da Champions, apurou-se, esta terça-feira, para as meias-finais da Taça de Itália, após receber e vencer a Atalanta por 1-0, em San Siro.

Depois de um primeiro tempo em que o nulo persistiu, foi o lateral Matteo Darmian a desbloquear a igualdade, quando bateu o guarda-redes Musso, aos 57 minutos, após ser servido pelo avançado argentino Lautaro Martínez.

Nas meias-finais, o conjunto milanês vai defrontar o vencedor do encontro entre a Juventus, finalista da edição passada, e a Lazio, que se defrontam na quinta-feira.

Nos outros encontros dos quartos de final, marcados para quarta-feira, a Cremonese vai medir forças com a Roma, de José Mourinho, e a Fiorentina jogará contra o Torino.