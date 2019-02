Abel Ferreira: "O Sporting foi campeão quantas vezes nos últimos 25 anos?"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:05 Facebook

No final do encontro com o Sporting, Abel Ferreira considerou o golo de Bruno Fernandes decisivo e mantém a esperança na conquista do título.

"Quando tens um abre-latas [Bruno Fernandes], que te dá outra tranquilidade..." desabafou o treinador do Braga, na primeira abordagem ao jogo. "Até ao golo estávamos à espera de um Sporting com entrada forte e a verdade é que com um abre-latas é mais fácil. Um grande golo. E depois os outros surgem de erros nossos, mas nada belisca o que temos feito. O nosso adversário apresentou-se de maneira diferente. Hoje o Sporting foi melhor", diss Abel Ferreira, não baixando os braços à ideia da conquista do título.

"Vocês são pessoas inteligentes...O Sporting foi campeão quantas vezes nos últimos 25 anos? Quantas vezes? Duas...O que quero dizer é isto: O sonho alimenta a vida e nós temos um sonho. E vamos lutar por ele. Se vamos conseguir? Não sei. Mas vamos lutar. Eu acredito que o caráter destes jogadores é capaz de vencer equipas com talento superior. E se chegamos aqui a discutir estas posições cimeiras é porque temos sido coletivamente muito fortes", concluiu.