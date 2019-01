Adeptos surpreendem equipa de madrugada cantam parabéns ao Braga

Delfim Machado Hoje às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 100 adeptos do Sporting Clube de Braga receberam em festa a equipa no Estádio Axa, na madrugada deste sábado. O clube faz 98 anos e para além dos "parabéns", houve cânticos de apoio para a "final four" da Taça da Liga.

Adeptos e equipa do Braga em festa cantaram "parabéns" de madrugada



Os relógios dos adeptos marcavam uma hora da manhã quando o autocarro da comitiva arsenalista chegou ao Estádio Axa, proveniente do aeroporto, após a vitória por 3-0 diante do Nacional da Madeira, em jogo realizado ao final da tarde de sexta-feira.

A presença de cerca de 100 adeptos foi uma surpresa para todos, uma vez que não estava nada agendado para aquela hora. A iniciativa momentânea da claque Red Boys permitiu, contudo, um momento de comunhão entre adeptos e equipa, onde se incluíram abraços ao treinador Abel e a alguns jogadores.

Quando o autocarro seguiu para o parque de estacionamento do Estádio, os adeptos seguiram-no e brindaram a saída dos jogadores com um momento festivo. Viram-se bandeiras, faixas, cachecóis e tochas vermelhas enquanto se entoavam cânticos de apoio à equipa. Depois, o momento do aniversário. As 98 primaveras do clube minhoto celebram-se este sábado e todos fizeram questão de assinalar o momento a uma só voz.

A esta festa não é alheio o bom momento que a equipa atravessa, dado que se encontra a lutar por títulos nas três competições nacionais. Na Liga NOS está em terceiro lugar, a seis pontos do líder F.C. Porto. Na Taça de Portugal, está nas meias-finais onde tem agendado um duplo confronto com o F.C. Porto, a 6 de fevereiro e 3 de abril.

Na Taça da Liga, cuja "final four" se joga em Braga esta semana, o clube local tem embate marcado com o Sporting C.P., na próxima quarta-feira às 19.45 horas. Não havia, por isso, melhor altura para o bom momento que atravessa a relação entre adeptos e equipa.