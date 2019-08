AEK confirma saída de Miguel Cardoso

Hoje às 18:40 Facebook

O treinador português apenas orientou a equipa grega em quatro jogos oficiais. No últimos dez meses, foi despedido três vezes.

O AEK (Grécia) confirmou na tarde desta segunda-feira a saída de Miguel Cardoso do comando técnico da equipa. O acordo para a rescisão do contrato ainda não foi alcançado, mas o treino de hoje foi orientado por Nikos Kostenoglou, diretor desportivo do clube.

Miguel Cardoso, de 47 anos, esteve à frente da equipa apenas durante quatro jogos, tendo alcançado uma vitória, um empate e duas derrotas, a última das quais ontem, na primeira jornada do campeonato.

Esta é a terceira vez que o treinador português é despedido nos últimos dez meses, depois de uma época prometedora ao serviço do Rio Ave. A saída do AEK segue-se às saídas do Nantes (França) e do Celta de Vigo (Espanha).

Recorde-se que o AEK conta com seis portugueses no plantel: Paulinho, Hélder Lopes, André Simões, Francisco Geraldes, David Simão e Nélson Oliveira.