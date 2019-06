AG do Sporting esteve suspensa. Segurança de Varandas terá agredido sócio

Hoje às 19:16, atualizado às 20:37 Facebook

A Assembleia Geral do Sporting, que decorreu neste sábado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, esteve suspensa durante algum tempo devido a desacatos.

Um alegado segurança do presidente, Frederico Varandas, terá agredido um sócio e o presidente da Assembleia Geral (AG), Rogério Alves, decidiu interromper o plenário.

No interior do recinto, a atmosfera era tensa, devido à presença de vários adeptos leais ao antigo líder, Bruno de Carvalho. No discurso de abertura, Varandas foi insultado, tendo ripostado todavia que o tempo das ameaças no Sporting já terminou.

Os trabalhos foram depois retomados. A AG tinha como único ponto a votação do orçamento do clube para a temporada de 2019/20.

Orçamento aprovado

O Orçamento e o Plano de Atividades do Sporting para 2019/20 foi aprovado com 69,01% dos votos, sendo que 30,99% votaram contra, anunciou o presidente da Mesa da AG, Rogério Alves, após a reunião magna do clube.

As urnas abriram às 16 horas e encerraram por volta das 18.30 horas, estando presentes cerca de 1200 sócios.