Agência de viagens concretiza sonho da Seleção de Futsal de Síndrome de Down

Uma agência de viagens portuguesa concretizou o sonho da Seleção Nacional de Futsal de Síndrome de Down, que vai poder competir no mundial da modalidade, no Brasil.

O sonho dos atuais campeões europeus e vice-campeões mundiais esteve em risco de seguir avante por falta de apoios financeiros. A Seleção Nacional de Futsal para portadores de Síndrome de Down estava à distância de 35 mil euros de marcar presença no Campeonato do Mundo da modalidade, que se vai realizar no Brasil, em maio.

Depois de, na passada quinta-feira, a Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI), entidade que tutela a seleção, ter promovido uma campanha para angariação de fundos, a agência de viagens portuguesa EC Travel, na figura do seu diretor, Eliseu Correia, chegou-se à frente.

"A EC Travel efetuou uma doação à Seleção Nacional de Futsal de Síndrome de Down que participará na próxima competição internacional a ter lugar no Brasil, no próximo mês de maio", confirmou ao JN a agência, acrescentando que será doada a totalidade do valor necessário.

Questionado sobre o que motivou a doação, o diretor da EC Travel, Eliseu Correia, respondeu com uma mensagem de solidariedade. "Naquilo que será o maior esforço financeiro alguma vez feito pela EC, vamos levar estes miúdos ao Brasil sendo o parceiro oficial desta nossa seleção campeã europeia que tanto nos orgulha". "Todos têm o direito de sonhar. E todos nós somos filhos de Deus. Infelizmente, neste país quem mais precisa é quem menos apoio tem", lamentou.

A EC Travel atua no Porto, em Lisboa, região do Algarve e ilhas, nos serviços de alojamento, "rent a car" e transporte privado.

Campeões europeus na primeira edição

A seleção nacional de futsal para portadores de Síndrome de Down, comandada pelo selecionador Pedro Silva, sagrou-se campeã europeia em novembro, ao bater por 4-0 a campeã do mundo Itália, na cidade de Terni, naquela que foi a primeira edição da competição. O atleta César Morais, do F. C. Porto, sagrou-se o melhor marcador do campeonato, ao ser o autor de seis golos.