André Horta oficializado no Braga

O Braga oficializou, esta segunda-feira, o regresso de André Horta. O médio assinou um contrato válido até 2024.

O Braga apresentou, esta segunda-feira, o primeiro reforço para a época 2019/2020. E não é um nome estranho para a casa minhota: André Horta. O português, que nas duas últimas épocas esteve ao serviço do Los Angeles FC, nos EUA, assinou um contrato válido por cinco épocas.

O médio, que fez a formação no Benfica, chegou a representar o Braga em 2017/18 por empréstimo dos encarnados, tendo sido posteriormente transferido para os Los Angeles FC, clube onde nas duas últimas épocas fez 15 jogos.

André Horta, que além do Benfica e Braga representou o Vitória de Setúbal, não escondeu a satisfação pelo regresso.

"É com muito orgulho e satisfação que anuncio o meu regresso a este clube, um clube que admiro muito. Quero agradecer ao Presidente por nunca ter perdido o contacto e por ter esperado pela primeira oportunidade para me trazer de volta. Este era o momento certo, era algo que eu e o clube queríamos e por isso estou muito contente. Aos sócios, adeptos e simpatizantes do SC Braga, um grande abraço e até já...", disse o jogador de 22 anos.