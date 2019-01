António Folha avisa Manafá que "é preciso muita coragem e confiança"

Hoje às 20:53 Facebook

O treinador do Portimonense diz-se feliz com evolução de Wilson Manafá e deixa conselhos para o jogador poder singrar nos dragões.

António Folha, treinador do Portimonese, confirmou a saída de Wilson Manafá para o F. C. Porto e considera que o lateral tem qualidade para representar os dragões.

"O Manafá já não é jogador do Portimonense. É uma baixa importante, mas faremos crescer outro atleta. Ele tem capacidade para jogar no F. C. Porto", afirmou o técnico dos algarvios, após o triunfo sobre o Boavista.

Apesar de também poder atuar como extremo, posição na qual atuava quando chegou ao Portimonense, António Folha utilizou-o sempre a lateral e elogia a competência do ex-pupilo.

"Comigo nunca jogou a extremo, jogou a lateral-direito e a esquerdo e sempre que jogou foi competente. Tem potencial, mas tem que ter muita coragem e muita confiança. Para ser jogador de um grande só qualidade não chega", avisou.

"Fico contente com a evolução dele. O mérito dos treinadores vale o que vale, não ligo muito a isso", acrescentou.