Árabes adiantam que Al Hilal pondera rescindir com Jorge Jesus

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus poderá estar de saída do Al Hilal. A imprensa árabe avança que a direção do clube está a ponderar demitir o treinador português.

Os sites Kooora e o Akhbaar24 adiantam que os maus resultados no comando do Al Hilal levaram a direção do clube saudita a ponderar demitir Jorge Jesus. O treinador português só venceu três jogos nos últimos sete jogos.

Além dos maus resultados, o Akhbaar24 fala ainda de alguns problemas do técnico com os jogadores, nomeadamente com Omar Khribin, avançado sírio muito acarinhado pelos adeptos e de quem Jorge Jesus prescindiu.