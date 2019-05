Arouca avança com pedido de insolvência e abre guerra com o plantel

Arnaldo Martins Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Na sequência da descida de divisão, o clube da Serra da Freita comunicou aos jogadores que vai avançar com rescisão coletiva.

A administração do Arouca reuniu com os jogadores esta segunda-feira de manhã e comunicou-lhes que vai avançar com o pedido de insolvência do clube. Consequentemente, haverá uma rescisão coletiva.

Ao que apurou o JN, os salários de abril ainda não foram liquidados, assim como alguns prémios relativos à prestação desportiva na temporada que está agora a terminar.

Na manhã desta terça-feira, o plantel deslocou-se ao estádio para recolher os seus pertences, mas encontrou as portas fechadas. O Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol já está a par do sucedido.