Cristiano Ronaldo viveu esta terça-feira uma noite épica em Turim, ao marcar o hat-trick que assegurou um lugar da Juventus nos quartos de final da Liga dos Campeões. Georgina, namorada do craque, esteve presente no recinto e não segurou a emoção após o terceiro golo do português.