Ataque ao mercado: Prijovic é o alvo do Sporting

Hoje às 13:00 Facebook

Twitter

Avançado internacional sérvio é pretendido pelo Sporting. Benfica só deixa sair Rúben Dias por 45 milhões de euros.

Benfica: Segundo o "L'Equipe", o Lyon fez uma oferta superior a 30 milhões por Rúben Dias. Contudo, Luís Filipe Vieira não pretende negociar o jogador, pelo que a transferência do central só se fará pelo valor da cláusula de rescisão, fixada em 45 milhões de euros.

Sporting: Aleksandar Prijovic está na lista de reforços dos leões. O avançado internacional sérvio atua nos gregos do PAOK Salónica, que pretendem seis milhões de euros pela transferência do jogador. Sousa Cintra continua em conversações para contratar o atacante maliano Diaby, do Brugge. Entretanto, o médio defensivo Nemanja Gudelj está muito próximo de ser reforço, por empréstimo dos chineses do Guangzhou Evergrande.

Portimonense: Fora dos planos de Sérgio Conceição no F. C. Porto, o médio Paulinho está de regresso a Portimão. O jogador deverá ser oficializado nas próximas horas.

Santa Clara: Emprestado pelo Benfica, o médio Martin Chrien, de 22 anos, era a carta que faltava na equipa comandada por João Henriques. Os açorianos já oficializaram a contratação do futebolista eslovaco.

Juventus: O médio Claudio Marchisio rescindiu amigavelmente, colocando um ponto final na ligação de 25 anos ao emblema de Turim. O italiano, de 32 anos e 55 vezes internacional, perdeu espaço na equipa após se ter lesionado com gravidade, em abril de 2016. Mónaco ou Nice são os destinos prováveis do jogador.

Villarreal: Apontado como possível reforço do Sporting, Carlos Bacca vai continuar no "submarino amarelo", agora a título definitivo. O avançado colombiano desvinculou-se do AC Milan e assinou por quatro temporadas com o emblema espanhol.

Coreia do Sul: Paulo Bento foi oficializado como selecionador. A estreia do técnico português, que tem como objetivo principal a qualificação para o Mundial 2022 no Qatar, está marcada para sete de setembro, no particular com a Costa Rica.