Atleta paralímpico Jorge Pina reúne com alunos de Amarante

O Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, está a promover, em parceria com a Associação Jorge Pina, um encontro desportivo e cultural que conta com a participação do atleta paralímpico Jorge Pina.

São três dias de atividades - de 12 a 14 de junho -, das quais se destaca a receção ao atleta participante nos jogos paralímpicos de Pequim, Londres e Rio de Janeiro, e fundador da Associação Jorge Pina, e um encontro entre este, a sua comitiva, composta por 15 atletas e respetivos técnicos, e os alunos do agrupamento.

Haverá ainda, pelas 21 horas desta quinta-feira, no Centro Cultural de Amarante, uma palestra aberta à comunidade, denominada "Pina - O Homem e a Transmutação", que tem como palestrantes Jorge Pina, o diretor da delegação Norte da Associação, Carlos Teixeira, e um representante do IPDJ, que abordarão questões relacionadas com a Ética Desportiva.

Esta atividade permite uma sensibilização da comunidade à problemática da deficiência e da inclusão social. A componente lúdica que envolve, bem como o contacto com um modelo de persistência, superação de obstáculos e dificuldades várias, contribuirão para o desenvolvimento pessoal dos alunos.