Autocarro do Benfica e carro de Vieira apedrejados

O autocarro onde seguia a equipa do Benfica, bem como o carro particular onde seguia Luís Filipe Vieira, foi apedrejado este sábado durante o percurso para o Estádio do Dragão.

Fonte do Benfica confirmou, ao JN, que o autocarro da equipa encarnada e o carro onde seguia Luís Filipe Vieira foram apedrejados. Uma das janelas, perto do lugar onde seguia Zivkovic, ficou partida.

O subcomissário responsável pela segurança do clássico confirmou o apedrejamento ao autocarro do Benfica, mas não confirmou o mesmo em relação ao carro do presidente do Benfica.

"É impossível a polícia estar em todo o lado. A polícia faz os possíveis para que situações destas não ocorram, contudo, atendendo à grande multiplicidade e à grande diversidade que este policiamento obriga e exige à Polícia de Segurança Pública, situações como estas podem acontecer. Não deveriam, mas podem acontecer. Não temos indicação de qualquer ferido. Carro de Vieira? Não temos informações sobre isso. As informações que temos é que apenas o autocarro do Benfica foi apedrejado e, portanto, é essa a única informação que podemos vincular no momento", disse.

F. C. Porto e Benfica defrontam-se, este sábado a partir das 20.30 horas.