Aves confirma saída de Ricardo Soares

O Desportivo das Aves anunciou esta segunda-feira a saída do treinador Ricardo Soares, que tinha sido contratado para o cargo no início da temporada. Lito Vidigal é o melhor colocado para assumir o comando técnico.

A confirmação da segunda chicotada psicológica na Liga, depois de o Boavista ter trocado Miguel Leal por Jorge Simão, veio em forma de comunicado. Ricardo Soares, ex-treinador do Chaves, deixa os avenses no último lugar da classificação, com seis pontos somados em oito jornadas.

Lito Vidigal é o homem que deve assumir o comando técnico da equipa.