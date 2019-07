Benfica e F. C. Porto de olhos no título e na Liga dos Campeões

Nuno A. Amaral Hoje às 09:37 Facebook

Benfica e F. C. Porto iniciam, esta segunda-feira, a pré-época e apontam aos mesmos objetivos. Na Europa, dragões têm de passar duas pré-eliminatórias para se juntarem à águias nas Champions.

Um mês e meio depois de terem discutido o campeonato anterior até à última jornada, Benfica e F. C. Porto escolheram o mesmo dia para começarem a pré-época de 2019/20, com mais sorrisos na Luz do que no Dragão, não só pelo título conquistado em maio, mas também por um defeso que tem corrido melhor às águias do que aos portistas.

Os objetivos para a nova temporada são os mesmos nos dois clubes, passando por ganhar as provas internas e chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões, mas o F. C. Porto tem ainda o sobressalto de ser obrigado a passar duas pré-eliminatórias para chegar à fase de grupos da Champions e, assim, assegurar um encaixe de cerca de 40 milhões de euros, que o Benfica já tem garantido.

Os dois rivais mantiveram os treinadores, mas só Bruno Lage terá à disposição um plantel parecido com o anterior. O clube lisboeta prepara-se para fazer um jackpot no mercado, com a venda de João Félix ao Atlético de Madrid por 120 milhões, que deve ser colmatada com a compra de Raúl de Tomás ao Real Madrid, por 20 milhões. Ainda no ataque, a iminente despedida de Jonas é a principal preocupação do treinador, pois o goleador brasileiro, pelo que fez nos últimos anos na Luz, é tudo menos um jogador fácil de substituir. Até agora, o Benfica só contratou o avançado Cádiz ao Vitória de Setúbal e o extremo Caio Lucas ao Al-Ain.

Sérgio Conceição tem dores de cabeça bem maiores no dia em que o F. C. Porto regressa ao trabalho no Olival. Sem cinco titulares da época passada (Casillas, Militão, Felipe, Herrera e Brahimi), o técnico portista ainda não viu chegar ao Dragão reforços para preencher esses lugares no plantel. Para já, os portistas só anunciaram a contratação do lateral-direito Saravia (ex-Racing Avellaneda).

Ambos os treinadores vão apostar, nesta fase da pré-época, em vários jovens da formação, com cinco promoções no Benfica (Nuno Tavares, Pedro Álvaro, David Tavares, Tiago Dantas e Nuno Santos) e quatro no F. C. Porto (Tiago Esteves, Diogo Queirós, Romário Baró e Fábio Silva), todos à procura de um lugar ao sol no plantel.

Com pouco mais de um mês até aos primeiros jogos oficiais, a Supertaça no caso das águias e a 3.ª pré-eliminatória da Champions, no caso dos dragões, mas mais dois até ao fecho do mercado, a procissão ainda nem saiu do adro.

Números

70 milhões de euros. É o encaixe do F. C. Porto com as transferências de Militão para o Real Madrid e de Felipe para o Atlético de Madrid.

120 milhões de euros. É o que o Benfica se prepara para receber com a venda de João Félix para o Atlético de Madrid.

3 contratações. Este é o total de reforços oficializados até agora por Benfica (Caio Lucas e Cádiz) e F. C. Porto (Saravia).