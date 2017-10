Benfica e Manchester United empatam ao intervalo

JN Hoje às 20:32, atualizado às 20:33 Facebook

O Benfica e o Manchester empatam (0-0) na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Numa primeira parte equilibrada, o Benfica teve o primeiro lance de perigo aos 11 minutos. Na sequência de um pontapé de canto, Luisão, de cabeça, esteve muito perto de marcar mas valeu a atenção do defesa Smalling.

Aos 36, Matic tentou a sorte mas valeu a atenção de Svilar, que esta quarta-feira se estreia a titular num jogo da Liga dos Campeões. Perto do fim, o Benfica teve grandes dificuldades, com a pressão do Manchester United, mas as equipas acabaram por sair para o intervalo com o nulo no marcador.