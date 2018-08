Benfica empata com PAOK na Luz

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:53, atualizado às 22:04 Facebook

Twitter

O Benfica empatou (1-1), esta terça-feira, frente ao PAOK, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Pizzi e Warda foram os autores dos golos do encontro.

O Benfica entrou bem no encontro e chegou ao golo logo aos cinco minutos de jogo, por Gedson, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. A equipa de Rui Vitória ia controlando o jogo e tendo as melhores oportunidades, com Pizzi em destaque, e chegou mesmo ao golo ao cair da primeira parte.

O árbitro assinalou uma grande penalidade após uma falta de Maurício sobre Gedson e, na conversão do castigo máximo, Pizzi colocou o Benfica em vantagem.

Na segunda metade, o Benfica foi continuando a controlar o jogo. Ferreyra, aos 50 minutos, esteve perto de aumentar a vantagem das águias e aos 57 Paschalakis negou o que seria uma grande golo de Grimaldo.

Mas ao minuto 76, numa altura em que o PAOK estava melhor no encontro, balde de água fria na luz: na sequência de um livre cobrado por Pelkas, Varela cabeceou mas a bola bateu na barra e, na recarga, Warda fez o empate para a equipa grega.

O Benfica ainda tentou ir atrás do resultado mas Seferovic e João Félix, que entraram na segunda parte, estiveram perto de fazer o 2-1 mas não evitaram o empate.

A segunda mão do play-off, na Grécia, joga-se na próxima quarta-feira, 29 de agosto.